AYM yetkilisi: Gergerlioğlu'nun gerekçeli kararı henüz hazır değil

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin kararının mahkemeye yollanmadığı gerekçesi ile tahliye edilmedi. Gözler yeniden AYM'ye çevrilmişken, yetkili bir isim Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.





HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, söz konusu durumu AYM yetkililerine sorduğunu belirtti ve yetkililerin “Bir ara karar göndermedik, ancak kararımız dosyanın altında açık şekilde yer alıyor. Avukatlar dilerse oradan alıp başvurabilirler” şeklinde cevap aldığını aktardı.





‘‘GEREKÇELİ KARAR ÇIKAR ÇIKMAZ YOLLAYACAĞIZ’’





Sarıkaya, yetkililere geçmişte hem Enis Berberoğlu hem de Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarında AYM’nin yerel mahkemelere bir ön karar yolladığından söz edildiğini ifade ettiğini belirtti ve yetkililerin buna karşılık “Biz bugüne kadar olduğu gibi bunda da gerekçeli karar çıkar çıkmaz yollayacağız” dediğini yazdı.





Sarıkaya AYM yetkililerinin cevabını ise şu şekilde aktardı:





“Zaten geçmişte de gerekçeli karar yolladık. Hiçbir mahkeme kararı verdiği gün gerekçeli kararını da veremiyor. Oy birliği ile bir karar aldık, ancak alınan karar ile ilgili olarak taslak üzerinde üyelerimizin çalışması yürüyor. Üyelerimiz Anayasa’nın 67 (siyasi faaliyet) ve 26’ncı maddesi (düşünceyi açıklama hürriyeti) ihlaline dayalı olarak kararını verdi. Ama aynı nedenle farklı gerekçelere dayandırarak oylarını kullanmış olabilirler. Şu an gerekçeli kararın taslağı üzerinde üyelerin çalışması devam ediyor. En kısa sürede yayınlayacağız…”





‘‘GEÇMİŞTE YAŞANANLAR AYM’Yİ TEMKİNLİ DAVRANMAYA İTMİŞ’’





Sarıkaya bu durumu “Aktarıldığına göre geçmişte yerel mahkemeler ara karar niteliğinde olan kararlara yönelik gösterdikleri tutum Anayasa Mahkemesi’ni temkinli davranmaya itmiş” diyerek yorumladı.