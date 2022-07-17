Samanyolu Haber /Politika / AYM: Yüksekdağ’ın vekilliği düşürülmesi hak ihlali /17 Temmuz 2022 09:19

AYM: Yüksekdağ’ın vekilliği düşürülmesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin ‘hak ihlali’ yapıldığına hükmetti. Mahkeme Yüksekdağ’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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HDP’den yapılan açıklamada, “Yüksekdağ ve tüm seçilmişlerimizin gasp edilen hak ve özgürlüklerine kavuşması için adalet mücadelemizi yükselteceğiz." denildi.

AYM, milletvekili seçilmeden önce Türkiye’de terör örgütü olarak tanımlanan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP/örgüt) üyesi Yasemin Çiftçi adlı kişinin mezarı başında gerçekleştirilen anma etkinliğindeki eylemlere katıldığı gerekçesiyle Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle “ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” ve hakkında yargılamaya devam edilmesiyle “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği” yolunda 2016’da yaptığı başvuruyla ilgili kararını verdi.

“Vekilliğinin düşürülmesine dair hak ihlali yapıldı”

AYM, Yüksekdağ’ın, milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının devam etmesi ve buradan çıkan mahkumiyet kararı nedeniyle vekilliğinin düşürülmesine dair "hak ihlali" olduğu hükmünü verdi.

Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının sürmesini yasama dokunulmazlığı ihlali olarak değerlendiren AYM, Yüksekdağı’ın seçilme ve siyasi faaliyetlerinin engellendiğini kararlaştırdı.

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Yüksekdağ'ın yeniden yargılama talebini reddeden AYM, Yüksekdağ’ın düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi.

AYM, ihlaller nedeniyle Yüksekdağ’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine, Yüksekdağ’ın maddi kaybına dair belge sunmaması nedeniyle maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.

HDP: Adalet mücadelemizi yükselteceğiz

Figen Yüksekdağ'la ilgili hak ihlali kararının ardından HDP'den bir açıklama geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "AYM, önceki dönem Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ’ın dokunulmazlığının kaldırılarak vekilliğinin düşürülmesini 'seçilme hakkı ihlali' olarak değerlendirdi. Yüksekdağ ve tüm seçilmişlerimizin gasp edilen hak ve özgürlüklerine kavuşması için adalet mücadelemizi yükselteceğiz" denildi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de Twitter hesabından yaptığı açıklamada TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Adalet Bakanlığı'na ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrıda bulunarak "AYM’nin Figen Yüksekdağ kararı gereği, hukuk dışı yargılamaların tüm sonuçları ortadan kaldırılmalıdır.” dedi.
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