AYM'de Başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeni ile AYM Genel Kurulu'nda 2 Şubat Perşembe günü başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.







10 Şubat 2015'deki AYM Genel Kurulu'nda ilk kez AYM Başkanı seçilen Arslan, 25 Ocak 2019'da ise bu göreve ikinci kez getirilmişti.





Arslan'ın görev süresinin sona ermesiyle birlikte AYM, 2 Şubat Perşembe günü Genel Kurul'da gerçekleştirilecek seçimle yeni başkanını belirleyecek.





Başkan ve iki başkanvekili, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanmasıyla seçiliyor.





Süresi biten başkan ve başkanvekillerinin, yeniden seçilebilmelerinde herhangi bir engel bulunmuyor.