Samanyolu Haber /Gündem / AYM'de Başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak /25 Ocak 2023 16:30

AYM'de Başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak

Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi tarihi belli oldu. Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolması nedeniyle AYM Genel Kurulu'nda 2 Şubat Perşembe günü seçim yapılacak.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeni ile AYM Genel Kurulu'nda 2 Şubat Perşembe günü başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

10 Şubat 2015'deki AYM Genel Kurulu'nda ilk kez AYM Başkanı seçilen Arslan, 25 Ocak 2019'da ise bu göreve ikinci kez getirilmişti.

Arslan'ın görev süresinin sona ermesiyle birlikte AYM, 2 Şubat Perşembe günü Genel Kurul'da gerçekleştirilecek seçimle yeni başkanını belirleyecek.

Başkan ve iki başkanvekili, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanmasıyla seçiliyor.

Süresi biten başkan ve başkanvekillerinin, yeniden seçilebilmelerinde herhangi bir engel bulunmuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM'de Başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak Sonraki Haber >>

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Daha önce

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:55:00