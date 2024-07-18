AYM'de muhalif kanat güç kaybetti: Kıratlı ataması dengeleri nasıl etkileyecek?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı ataması AYM'deki dengeleri doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bu atamayla AYM'deki muhalif üye sayısı üçe düştü.



AYM üyesi Emin Kuz, 12 Mayıs'ta emekliye ayrılmıştı. Bu tarihe kadar Erdoğan'ın üst kademe yöneticileri arasından bir kişiyi AYM üyeliğine ataması gerekiyordu. Kulislerde, Erdoğan'ın türbanlı bir kadını üyeliğe atamayı istediği ancak 20 yıl kamu görevinde bulunma şartını taşıyan uygun adayın bulunamadığı konuşuluyordu.



Ancak Erdoğan, boşalan AYM üyeliğine iki ay gecikmeli olarak dün Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı atandı.



DW Türkçe'nin haberine göre hakim kökenli Kıratlı, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığına, 2018'de ise İdari İşler Başkanlığına getirilmişti. Kıratlı, aynı zamanda YÖK üyesi olarak da görev yapıyordu. Kıratlı, yaş haddinden emekliye ayrılacağı 2034 yılına kadar bu görevde kalacak.



Metin Kıratlı dengeleri nasıl etkiler?

Metin Kıratlı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AYM'ye atadığı 10'uncu üye oldu. AYM Başkanı Kadir Özkaya, Başkan Vekili Basri Bağcı, üyeler Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, Selahattin Menteş, İrfan Fidan, Yılmaz Akçil, Ömer Çınar, Erdoğan tarafından atanan üyeler oldu.



Kenan Yaşar, Muhterem İnce, Rıdvan Güleç TBMM tarafından, Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan ve üye Engin Yıldırım ise 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmıştı.



Muhalif kanat güç kaybetti

Emekliye ayrılan Emin Kuz, AYM'deki muhalif kanat içerisinde yer alıyordu. Zühtü Arslan'ın da emekliye ayrılmasının ardından AYM'de muhalif üye sayısı üçe düşmüş oldu. Bu isimler Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım ve Yusuf Şevki Hakyemez oldu. Eski Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar da zaman zaman kararıyla muhalif grup içerisinde yer alabiliyor.



Ancak Metin Kıratlı'nın da atanmasıyla iktidara yakın üyelerin varlığı 12'ye yükseldi. Bu grup içerisinde bazı davalarda farklı tercihler gösterenler de oluyor. Can Atalay'a ilişkin verilen iki ihlal kararında, AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın arasında bulunduğu bazı üyeler ihlal yönünde oy kullanmıştı.



Bu atamayla özellikle Gezi davasında Osman Kavala ve arkadaşları ile Selahattin Demirtaş'ın başvuruları, TİP Milletvekili Can Atalay'a ilişkin uygulanmayan AYM kararı gibi dosyalarda olumlu karar çıkma ihtimalinin zayıfladığına dikkat çekiliyor.



Bununla birlikte Kadir Özkaya'nın başkanlığa atanmasının ardından AYM'de başlayan iktidar ve diğer yüksek yargı organlarıyla “gerilim” görüntüsünden uzaklaşma eğiliminin ve “denge politikası”nın devam etmesi bekleniyor.



Ancak kaynaklar, iktidar içindeki güç savaşına göre AYM içerisinde iktidara yakın üyeler arasında bölünmeler de olabileceğine işaret ediyor.