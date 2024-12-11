Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu kararı /11 Aralık 2024 09:33

AYM'den 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu kararı

AYM, mali denetimlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle 2 siyasi partinin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), bazı siyasi partiler hakkındaki mali denetim kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi, 2020 yılına ait kesin hesap dosyalarında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen bazı illere ait kesin hesap cetvellerini Yüksek Mahkeme'ye sunmadı.

AYM, "Bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılmasını" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak kabul etti.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.
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