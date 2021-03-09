AYM'den Akkuyu Nükleer Santrali'nde iptal kararı

Yarın (10 Mart) gerçekleştirilecek tören atma temeli öncesinde alınan kararla, 2018'de çıkarılan KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu'nun kuruluşunu sağlayan pek çok düzenleme iptal edilmiş oldu.







İptal hükümleri, yasal boşluğun önüne geçilmesi amacıyla bir yıl sonra yürürlüğe girecek. CHP, KHK'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.





CHP'nin Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin iptal edilmesi için anayasa Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, 7142 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kuruluna verilen KHK ve Kanunlarda değişiklik yapma yetkisinin Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanmasını kapsadığı, Nükleer Düzenleme Kurumunun kurulmasının bu kapsamda yer almadığı öne sürüldü.





Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacı doğrultusunda Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin kapsamının 7142 sayılı Kanunla belirlendiği ifade edilen kararda, dolayısıyla bu Yetki Kanunu'na dayanılarak çıkarılan kuralların Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlama amacı taşıması gerektiği kaydedildi.





Anayasa Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verildi:





"Çevre ve insan sağlığıyla doğrudan ilgili olan nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ilgililerin korunmasına yönelik temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarının belirlenmesi ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun kurulması şeklindeki amacın Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır. Başka bir ifadeyle nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine ilişkin konular ile bu alanda yetkili bir kurum kurulmasının Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı kapsamında olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla dava konusu kuralın Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca verilen KHK çıkarma yetkisinin amaç ve kapsamı içinde değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Kural, Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırıdır, iptali gerekir."





İptal kararı 8'e karşı 7 oyla alınırken, karşı oyların gerekçesinde, söz konusu kanunun daha önce kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşları konusunda değil, kanun veya KHK kapsamında yer alan ancak henüz kurulmamış olan kamu kurum ve kuruluşlarının hayata geçirilmesi konusunda da bir yetki verdiği belirtildi.