Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den 'Ali İsmail Korkmaz' kararı /09 Ağustos 2022 09:45

AYM'den 'Ali İsmail Korkmaz' kararı

AYM, Gezi eylemlerinde katledilen Ali İsmail Kormaz'ın ailesinin 'eziyet yasağı ihlal edildi' başvurusunu kabul edip tazminat ödenmesine, polis Hüseyin Ergin'in de yeniden yargılanmasına karar verdi.

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AYM'den 'Ali İsmail Korkmaz' kararı: Aileye tazminat ödenecek, polis Hüseyin Ergin yeniden yargılanacak
2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de girdiği bir ara sokakta polis ve bazı sivillerce dövülerek katledilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruda karar çıktı.

Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şehap Korkmaz, annesi Emel Korkmaz ile kardeşleri Gürkan Korkmaz, Melike Çakırkaya ve Aylin Taktuk, olaya ilişkin 'etkili ceza soruşturması yürütülmemesi, öldürülme biçimi ile ölümünün öncesi ve sonrasında yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda yakın akrabaların yaşadığı ıstırap nedeniyle yaşam hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiği' gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyla ilgili 'Yaşam hakkının ihlal edildiği', 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği' ve 'başvurucuların kötü muamele yasağının kendileri bakamından ihlal edildiğine' ilişkin iddialarını 'kişi bakımından yetkisizlik' nedeniyle oy birliğiyle kabul edilemez buldu.

TAZMİNAT VE POLİS İÇİN YENİDEN YARGILAMA

Ancak başvurucuların, 'eziyet yasağının ölen yakınları Ali İsmail Korkmaz bakımından ihlal edildiğine' ilişkin iddiasını kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17. Maddesi'nde güvence altına alınan 'eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun' ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

Kararın bir örneğinin 'eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırılması için polis memuru Hüseyin Engin için yeniden yargılama yapılmak üzere Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren AYM, yine oybirliğiyle Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 67 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.
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