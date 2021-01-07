Samanyolu Haber /Gündem / Zamanlaması manidar Brunson kararı /07 Ocak 2021 11:50

Zamanlaması manidar Brunson kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) pastör Andrew C. Brunson’un hak ihlali başvurusunu oy birliğiyle reddetti.

SHABER3.COM

2018 yılı ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında siyasi krize sebebiyet veren Rahip Andrew Craig Brunson'ın müracaatını Anayasa Mahkemese (AYM) karara bağladı. 

Yüksek mahkeme tutuklamanın hukuki olmaması ve tutukluluğun makul süreyi aşması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiaların süre aşımı sebebiyle "kabul edilemez" olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

"Konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuki olmaması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine dair iddianın da açıkça dayanaktan mahrum olduğuna karar verdi. Mahkeme bu karara da oy birliğiyle imza attı.

Amerikalı pastör Brunson yaklaşık 30 yıldır yaşadığı Türkiye'de, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde tutuklanmıştı. 

TRUMP TWEET ATTI, BRUNSON TAHLİYE EDİLDİ

ABD Başkanı  Donald Trump, şahsi Twitter hesabında isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmişti: "Brunson'ı derhal serbest bırakın, yoksa ekonominizi mahvederim." 

İki yıla yakın İzmir Şakran Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalan Brunson, "terör örgütü üyeliği ve casusluk yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilmişti. 

Bronsun, Trump'ın tehditkâr mesajının üzerinden iki ay geçmeden ABD'ye dönmüştü. 
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