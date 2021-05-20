Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den Canan Karatay'a ret /20 Mayıs 2021 23:40

AYM'den Canan Karatay'a ret

Hamilelere şeker yüklemesi konulu açıklaması nedeniyle idari para cezası alan Canan Karatay'ın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bireysel başvurunun reddedildiği belirtildi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), hamilelere şeker yüklemesi konulu açıklaması nedeniyle idari para cezası alan Canan Karatay'ın bireysel başvurusunu reddetti. Kararda, Karatay'ın "Tıbbi görüş" savunmasında ileri derecede inceleme için bir argüman sunmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, 2014'te bir televizyon programında, hamilelere yapılan şeker yükleme testiyle ilgili kullandığı ifadeler üzerine idari para cezasına çarptırılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.

İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, Karatay'a, 2014'te katıldığı bir televizyon programında hamilelere yapılan şeker yükleme testiyle ilgili açıklamaları nedeniyle 720 lira idari para cezası verdi.

Cezanın, Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca onaylanmasının ardından Karatay, hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği cezanın iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesinde dava açtı. Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine Karatay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
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