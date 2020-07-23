Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den ‘çoklu baro’ ve ‘bekçilik düzenlemesi’ kararı /23 Temmuz 2020 15:30

AYM'den ‘çoklu baro’ ve ‘bekçilik düzenlemesi’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddetti.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "çoklu baro" düzenlemesini öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yapılan başvuruların ilk incelemesini tamamladı.

CHP, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 maddesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istemişti. 

CHP, bir başka başvuruda da mahalle bekçilerinin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasını talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2 başvurunun da ilk incelemesini tamamladı.

Başvurularda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması istemleri reddedildi. İptal istemleri, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.
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