Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den dikkat çeken 'cezaevi' kararı: '8 kişilik koğuşta 27 kişi kaldık' diye başvurmuştu! /24 Haziran 2025 09:56

AYM'den dikkat çeken 'cezaevi' kararı: '8 kişilik koğuşta 27 kişi kaldık' diye başvurmuştu!

Cezaevlerindeki doluluk oranı tartışmalara neden olurken, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bir başvuru çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. L.C. adlı kişi, 8 kişilik odada 27 kişi kaldıklarını ve kendisinin aylarca 3 metrekarenin altında bir alanda barındırıldığını belirterek; AYM’ye başvurdu. AYM; söz konusu başvuruyu kötü muamele yasağını ihlal edilmesi yönünden karara bağlayarak, başvurucuya manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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Türkiye’de cezaevlerinin doluluk oranından kaynaklı infaz sisteminde aksaklıklar tartışmalara neden olurken, Anayasa Mahkemesi (AYM) dikkat çeken bir karara imza attı. AYM’ye yapılan başvuruda odalardaki doluluk oranı gizler önüne serildi. L.C. adlı bir başvurucu barındırıldığı 8 kişilik odada 27 kişi kaldıklarını, yerde yattığını belirtti. 

4 AY BOYUNCA 3 METREKARELİK ALANDA BARINMIŞ
Ocak 2017’den Ekim 2022’ye kadar İzmir 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan L.C.; barındırıldığı 8 kişilik odada 27 kişi tutulduğunu, hijyen koşullarının sağlanmadığını ve yerde yatırıldığını belirtip, kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla 2019’da AYM’ye başvurdu. AYM; 9 Ekim 2024’te başvuruyu karara bağladı ve gerekçeli kararını dün Resmi Gazete’den yayımladı. 

‘KİMSEYE EZİYET YAPILAMAZ’
AYM’nin değerlendirmesinde; başvurucunun ilk olarak yaklaşık 4 ay boyunca 2,5 ila 3 metrekarelik alanda, çoğunlukla 3 metrekarenin altında kaldığı; bu durumun “kötü muamele yasağını ihlal ettiği yönünden güçlü bir karine” oluşturduğu belirtildi. Bu gerekçeyle Yüksek Mahkeme; anayasanın “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” hükmünün ihlal edildiği yönünde karar verilmesi gerektiğini belirtti.

100 BİN TL’LİK TAZMİNAT DA VERİLDİ
Değerlendirmesi sonucunda AYM; bu gerekçeyle başvurucu yönünden kötü muamele yasağının ihlal edildiğine; başvurucuya 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliği ile karar verdi.
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