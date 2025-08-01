AYM'den dikkat çeken karar:'Eleştiri teröre yardım sayılamaz'

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Murat Aksoy’un yalnızca yazıları, televizyon konuşmaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan mahkûm edilmesini ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali olarak değerlendirdi. AYM, Aksoy’un yeniden yargılanmasına ve kendisine 55 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.





Aksoy, PDY soruşturmaları kapsamında yargılanmış ve “örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası almıştı. Bu dava nedeniyle 1 yıl 1 ay 21 gün tutuklu kalan gazetecinin başvurusu AYM tarafından haklı bulundu.





“Gerekçe Yeterli Ve İlgili Değil”

Yüksek Mahkeme, kararında alt mahkemenin gerekçesinin yeterli ve ilgili olmadığına dikkat çekti. Başvurucunun sadece güncel olaylara ilişkin sert eleştirilerde bulunmasının “teröre yardım kastı” olarak yorumlanamayacağı vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:





“Mahkeme kararında oldukça düzensiz şekilde, yeterli bağlam ve arka plan sağlanmadan, gazetecinin yazı ve paylaşımlarının alt alta sıralanması yoluyla hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Oysa bu içeriklerin F…/PDY’nin terör örgütü olduğunu bilerek ve isteyerek yardım etme kastı taşıdığına dair şüpheye yer bırakmayacak somut bir değerlendirme yer almamaktadır.”





AYM’ye göre, Aksoy’un dönemin siyasi gelişmelerine ve hükümetin operasyonlarına yönelik yaptığı eleştiriler, gazetecilik faaliyetinin doğal bir uzantısı olarak görülmeli. Mahkeme ayrıca, yazarın telif aldığı medya organlarının kapatılmadan önce yasal şekilde faaliyette olduklarını ve burada çalışmış olmasının cezai bir gerekçe sayılamayacağını vurguladı.