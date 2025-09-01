Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den dikkat çeken ‘Rabia Naz Vatan’ kararı! /01 Eylül 2025 09:13

AYM'den dikkat çeken ‘Rabia Naz Vatan’ kararı!

AYM, Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Vatan’ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, 2018 yılında evinin önünde yaralı halde bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili 7 yıldır adalet mücadelesi yürüten baba Şaban Vatan, eski bakan ve AKP Milletvekili Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine açılan 2019'da davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra cezaevine girmişti. Vatan, 38 gün kaldığı cezaevinden 21 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
