Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den emsal teşkil edebilecek karar /16 Ağustos 2022 22:53

AYM'den emsal teşkil edebilecek karar

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle işten çıkartılan kişi için ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararı verdiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), oy çokluğuyla Kadri Eroğul’un sosyal medya paylaşımları nedeniyle iş akdinin feshedilmesiyle “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.

Eroğul, taşeron şirkete bağlı olarak belirli süreli iş sözleşmesiyle Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yaptığı sırada kurum yöneticileriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle iş akdinin feshedilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla 2019’da AYM’ye başvurdu.  

“İŞÇİ KİMLİĞİNİN ÖTESİNDE STK TEMSİLCİSİ”

Başvuruyu karara bağlayan AYM, Eroğul’un kamu kurumunda çalışan taşeron işçilere yönelik faaliyet gösteren bir derneğin genel başkanlığı görevini de sürdürdüğüne işaret ederek, “Bu bağlamda başvurucunun taşeron işçilere ilişkin meselelerde bildireceği görüşlerin taşeron işçi kimliğinin ötesinde yürütmekte olduğu dernek başkanlığı görevinin de bir gereği olarak -temsil ettiği sivil toplum kuruluşunun ilgi alanındaki- toplumsal meseleleri de kapsadığı kabul edilmelidir” yorumunu yaptı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GENİŞ YORUMLANMALI”

Eroğul’un paylaşımında kullandığı sözlerin belirli bir kimseyi hedef aldığına yönelik herhangi bir ifade kullanmadığı belirtilen AYM kararında, “Derece mahkemelerinin başvurucunun asıl amacının kurum yöneticilerini küçük düşürmek olduğunu kabul etmesi ancak başvurucunun kullandığı kelimelere onun verdiği anlamın ötesinde anlamlar yüklemesi ile mümkün olmuştur. Kaldı ki başvurucu, kullandığı ifadelerde taşeron işçilere yönelen baskının ancak ‘yöneticilik ve insanlık vasıfları taşımayan kişiler’ tarafından yapılabileceğini iddia etmiş; eleştirilerini abartılı bir şekilde ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesi pek çok kararında ifade özgürlüğünün bir dereceye kadar abartıya hatta kışkırtmaya izin verecek şekilde geniş yorumlanması gerektiğini kabul etmiştir. Bu nedenle somut olaya konu ifadeler açısından da Anayasa Mahkemesinin önceki değerlendirmelerinden ayrılmayı gerektiren bir durum olduğu söylenemez” ifadeleri yer aldı.

 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ KARARI

İlk derece mahkemelerinin sosyal medyada kullanılan ifadelerin iş akdinin feshedilmesi gibi son derece ağır ve en son çare olarak düşünülebilecek bir müdahaleye başvurmayı gerektirir nitelikte olduğunu objektif ve ikna edici bir biçimde ortaya koyamadığına vurgu yapan AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
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