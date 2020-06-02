AYM'den gazeteci Cihan Acar için hak ihlali kararı

15 Temmuz’dan sonra tutuklanan Gazeteci Cihan Acar’ın 31 Mart 2017’de ikinci kez tutuklanmasına AYM, hak ihlali kararı verdi.







Cemaat soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 17 gazeteciden biri olan Cihan Acar, 1 Mart 2017’de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşma tahliye edilmiş ancak tahliyeye yapılan itiraz sonucu Acar, cezaevi çıkışında, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” iddiasıyla tekrar gözaltına alınıp tutuklanmıştı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ikinci iddianame nedeniyle cezaevi çıkışında yeniden tutuklanan 17 gazeteci, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir hafta gözaltında kaldıktan sonra yeniden tutuklanmıştı.





17 gazeteci ile birlikte Cihan Acar haklarında açılan “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlamasından beraat etmişti. İkinci kez tutuklanmalarına neden olan suçlama da hak ihlali yaşandığı gerekçesiyle Cihan Acar, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.





AYM, Cihan Acar’ın başvurusunu değerlendirerek “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal” kararı verdi.





Türkiye’deki ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki yasal süreci takip eden expressioninterrupted.com sitesindeki habere göre, Acar’ın ikinci kez tutuklanmasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlâl ettiğine oy çokluğuyla karar veren AYM, Acar’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM, Acar’ın başvurusundaki diğer iddiaları ise oy birliğiyle reddetti.





Başvuruyu 22 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda inceleyen AYM Birinci Bölümü, 27 Şubat 2020 tarihli kararında Acar’ın yeniden tutuklanmasının hak ihlâli olduğuna hükmetti. Oy çokluğuyla alınan kararda iki üye yargıç karşı oy kullandı.





2018 yılında “terör örgütü üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilen gazeteci Cihan Acar’ın dosyası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. 18 Ağustos 2018’deki karar duruşmasında tahliye olan Acar, tutuklu kaldığı sürenin düşülmesiyle 2 yıl daha cezaevinde kalacak.