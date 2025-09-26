AYM'den gecikmiş ihlal kararı tam 12 yıl beklediler

Aile, 2017 yılında yeniden başvuru yaptı ancak bu girişimden de sonuç alınamadı. Sürecin tıkanması üzerine, Atakan ailesi 2021 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.













Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi olayları sırasında Hatay’da hayatını kaybeden Ahmet Atakan ile ilgili önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Atakan’ın yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmederek, ailesine 225 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.10 Eylül 2013 tarihinde Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde düzenlenen eylemlerde, polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, polislerin sorumluluğu bulunduğu iddia edilmesine rağmen, Hatay Valiliği tarafından soruşturma izni verilmemiş, ailenin yaptığı itirazlar da reddedilmişti.Dosyayı inceleyen AYM, kararında şu değerlendirmelere yer verdi:“İdari Dava Dairesi, Anayasa’nın 17. maddesinin gerektirdiği dikkatli ve özenli inceleme şartını yerine getirmemiştir. Bu nedenle yaşam hakkının usul boyutu ihlal edilmiştir.”Mahkeme, yalnızca ihlal tespiti ile yetinmeyerek, dosyanın yeniden ele alınması için kararın bir örneğinin Adana Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.Yüksek mahkeme ayrıca, Ahmet Atakan’ın ailesine toplam 225 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:“İhlalin tespit edilmesi, başvurucuların uğradığı zararların giderilmesi bakımından yetersizdir. Bu nedenle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararların karşılığı olarak tazminata hükmedilmesi gerekir.”