AYM'den göreve dönen KHK'lılar için tarihi karar!

Anayasa Mahkemesi, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan ve daha sonra OHAL İnceleme Komisyonu tarafından görevine iade edilen kişilere tazminat hakkı tanıyan önemli bir karara imza attı. Ankara 22. İdare Mahkemesi’nin, KHK’daki “Kamu görevinden çıkarılanlar tazminat talebinde bulunamaz” hükmünün iptali için yaptığı başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, bu düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.





'İDARİ VE YARGISAL YOLLAR AÇIK OLMALI'

Kararda, OHAL İnceleme Komisyonu’nun göreve iade kararının, ilgili kişilerin herhangi bir örgüt ya da yapıya aidiyet, iltisak veya irtibatlarının bulunmadığının tespiti anlamına geldiği vurgulandı. Bu durumun, söz konusu kişilerin hukuka aykırı bir şekilde kamu görevinden çıkarıldığının idare tarafından kabulü olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi, bu kişilerin OHAL süreci nedeniyle maddi ve manevi zararlara uğradığına dikkat çekerek, bu zararların giderilmesi için idari ve yargısal yolların açık olması gerektiğini ifade etti.





BİNLERCE KİŞİ İÇİN EMSAL KARAR

Karar, KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve göreve iade edilen binlerce kişi için emsal teşkil edebilir. Yüksek Mahkeme’nin bu kararı, hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle zarar görenlerin tazminat taleplerinin önünü açarak, adalet arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.