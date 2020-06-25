AYM'den infaz paketi hakkında karar!

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) infaz indirimi paketine dair müracaatını esastan görüşmeye karar verdi.



Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali talebiyle yaptığı müracaat üzerinde ilk incelemesini tamamladı.

HDP'Lİ VEKİLLERE RET

Yüksek Mahkeme, Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensubu Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları’nın milletvekilliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından düşürülmesine yönelik kararın iptali için yapılan müracaatı reddetti.



