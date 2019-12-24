AYM'den KHK kararı

Anayasa Mahkemesi, KHK’lerle ilgili kritik bir karara imza atarak, kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında OHAL Komisyonuna ayrıca başvuru yapılamayacağını öngören düzenlemeyi iptal etti. Buna göre, "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması..." gibi ilave tedbirlerle ilgili OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek.





T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre CHP’nin başvurusunu görüşen AYM, OHAL İnceleme Komisyonun görevlerini düzenleyen maddedeki, "...ilave tedbirler ile... ibaresinin oy çokluğuyla iptaline karar verdi. Yüksek Mahkemenin iptal kararını, 7'ye karşı 8 üyenin oyuyla aldığı öğrenildi. Maddede, kamu görevinden, meslekten ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında ayrıca başvuru yapılamayacağı belirtiliyor.





İptal kararıyla, KHK'lılara "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması..." gibi ilave tedbirlerin alınması nedeniyle OHAL Komisyonuna başvuru yapmalarının önü açıldı.