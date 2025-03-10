AYM'den KHK'lılar için kritik karar!

AYM, 07.02.2018 tarih ve 7089 sayılı OHAL kararnamelerinin uygun bulunması kanunuyla getirilen, işe iade edilen KHK’lların herhangi bir tazminat talebinde bulunmalarını yasaklayan maddeyi iptal etti. AYM daha önce de 7145 sayılı Kanunla getirilen benzer maddeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmişti.





10 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Ankara 22. İdare Mahkemesi’nin kararı hukuka aykırı bularak itiraz yoluna başvurması üzerine alındı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi, kararında, itiraza konu hükmün OHAL süresini aşacak şekilde uygulamaya imkan verildiği belirtildi. Kararda hükmün Anayasa’nın 40. maddesinin ihlal edildiği belirtilerek Anayasa’nın 2, 36 ve 125. Maddelerine aykırı olup olmadığı yönünden incelenmediği belirtildi.





KARAR OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLMİŞTİ





TR724'ün haberine göre AYM daha önce de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilip görevine iade edilen kamu görevlilerine tazminat verilmeyeceğine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükmünü oy birliğiyle iptal etmişti.





Kararın gerekçesinde, OHAL KHK’sıyla doğrudan kamu görevinden çıkarılıp OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmaları nedeniyle tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören kuralın da 2022’de iptal edildiği hatırlatılmıştı.



