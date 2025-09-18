AYM'den KHK'lılar için kritik karar: Süreci kaçırmayın!

Anayasa Mahkemesi (AYM), KHK ile ihraç edilen ve ByLock iddiası bulunan memurların dosyalarını birleştirerek “kabul edilmezlik” kararları vermeye başladı. Böylece AYM'den ret kararı alanlar için AİHM'ye başvuru süreci başladı.





AİHM başvurusunun kararın tebliğ tarihinden itibaren 4 ay içinde yapılması gerekiyor. Süre kaçırmanın telafisi olmayacak.





AİHM, başvuruların büyük kısmını şekil eksiklikleri nedeniyle reddetmekteydi. Bundan dolayı AİHM başvurularının mutlaka usule uygun ve eksiksiz yapılması çok önemli. Sürecin uzman hukukçular ile takip edilmesi tavsiye ediliyor.





Esasen, AİHM başvurusunda kural olarak AYM başvurusundaki hususlarla bağlı kalmak gerektiğinden iyi bir AYM başvurusu sonrası AİHM dilekçesi hazırlamak zor değildir. Bu itibarla, örnek dilekçeler kullanılarak başarılı bir başvuru da yapılabilir.





Hukukçuların oluşturduğu Savunmahakki isimli sosyal medya hesabı başvuru yapacaklara yardımcı olacağını duyurdu. Şahsen yapılacak başvuru kapsamında hazırlanan dilekçelerin kontrol edilmesi, usule uygunluk açısından değerlendirilmesi veya sürece dair sorularınız hakkında bilgi edinmek için @savunmahakki iletişime geçebilirsiniz.