Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den KHK'lılar için kritik karar: Süreci kaçırmayın! /18 Eylül 2025 14:21

AYM'den KHK'lılar için kritik karar: Süreci kaçırmayın!

15 Temmuz sonrası kamu kurumlarından ihraç edilen ve haklarında ByLock iddiası olan KHK'lılar için Anayasa Mahkemesi'nden kritik bir karar çıktı.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM), KHK ile ihraç edilen ve ByLock iddiası bulunan memurların dosyalarını birleştirerek “kabul edilmezlik” kararları vermeye başladı. Böylece AYM'den ret kararı alanlar için AİHM'ye başvuru süreci başladı. 

AİHM başvurusunun kararın tebliğ tarihinden itibaren 4 ay içinde yapılması gerekiyor. Süre kaçırmanın telafisi olmayacak.

AİHM, başvuruların büyük kısmını şekil eksiklikleri nedeniyle reddetmekteydi. Bundan dolayı AİHM başvurularının mutlaka usule uygun ve eksiksiz yapılması çok önemli. Sürecin uzman hukukçular ile takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Esasen, AİHM başvurusunda kural olarak AYM başvurusundaki hususlarla bağlı kalmak gerektiğinden iyi bir AYM başvurusu sonrası AİHM dilekçesi hazırlamak zor değildir. Bu itibarla, örnek dilekçeler kullanılarak başarılı bir başvuru da yapılabilir.

Hukukçuların oluşturduğu Savunmahakki isimli sosyal medya hesabı başvuru yapacaklara yardımcı olacağını duyurdu. Şahsen yapılacak başvuru kapsamında hazırlanan dilekçelerin kontrol edilmesi, usule uygunluk açısından değerlendirilmesi veya sürece dair sorularınız hakkında bilgi edinmek için @savunmahakki iletişime geçebilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM'den KHK'lılar için kritik karar: Süreci kaçırmayın! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:52:26