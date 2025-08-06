AYM'den kritik HTS kararı: Görüşme kayıtları kuvvetli suç belirtisi olarak kabul edilemez

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP milletvekili Hüda Kaya’nın tutuklanmasına ilişkin verdiği kararda, içeriği belli olmayan telefon trafiği kayıtlarının (HTS) “kuvvetli suç şüphesi” sayılamayacağına hükmetti. Yüksek Mahkeme’nin bu içtihadı, İstanbul’da benzer gerekçelerle tutuklu bulunan Şişli ve Esenyurt Belediye Başkanları ile menajer Ayşe Barım için emsal niteliği taşıyor.





HTS Suçlama İçin Tek Başına Yeterli Değil

AYM’nin 2024 tarihli kararı, Kobani olayları nedeniyle tutuklanıp daha sonra beraat eden eski HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın başvurusuna ilişkin verildi. AYM, Kaya’nın tutuklanmasında Anayasa’nın “kişi hürriyeti ve güvenliği” ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti.





Now TV’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, kararında, HTS verilerinin içeriği belli olmayan telefon görüşmelerine dayandığını ve bu kayıtların tek başına bir siyasetçiyi suçlamaya yetmeyeceğini vurguladı:





“Bu HTS kayıtlarının dokuz yıllık bir süreye ilişkin olduğu görülmüştür. Bu zaman zarfında bir siyasetçinin onlarca farklı kişi ile görüşmesi olağan bir durumdur. Kendisini arayan kişilerin kim olduğunu bilmemesi dahi mümkündür. Bu durumda somut olayın koşulları itibarıyla, içeriği belli olmayan bu telefon görüşme kayıtlarının başvurucuya isnat edilen suçlar bakımından kuvvetli suç belirtisi olarak kabulü mümkün görülmemiştir.”





200 Bin TL Manevi Tazminat Ödenecek

Mahkeme ayrıca, Hüda Kaya’nın eylemleriyle Kobani olayları sırasında meydana gelen şiddet olayları arasında herhangi bir illiyet bağı kurulamadığını belirtti. Kararda, tutuklamaya gerekçe gösterilebilecek “kuvvetli şüphe” oluşturacak yeni bir delil sunulmadığı da ifade edildi.