AYM'den seçim öncesi sürpriz HDP kararı

AYM, HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 'tedbiren' bloke konulması kararının kaldırılması talebini bugün görüştü.







AYM, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırdı.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi. Partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.





Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından bugün ele alındı. AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesaplarına bloke konulmasına dair kararı kaldırdı. Karar oyçokluğu ile alındı.





KAPATMA DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.







HDP, Anayasa Mahkemesi’ne kapatılması istemiyle açılan davada 14 Mart 2023 Salı saat 10.00'da parti yetkilileri sözlü savunmasını yapacağı açıklanmıştı. AYM tarihi 11 Nisan tarihine erteledi.





HDP yetkililerinin, belirlenen tarihte sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.





Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.