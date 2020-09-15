Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den ses geldi: Twitter üstünden 'adresi belirsiz bisikletli' cevap /15 Eylül 2020 17:38

AYM'den ses geldi: Twitter üstünden 'adresi belirsiz bisikletli' cevap

AYM Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptal edilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alan Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Anayasa'nın 138. maddesini paylaşan Yıldırım, "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez" dedi.

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AYM üyelerinden Prof. Dr. Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesine tepki göstererek, "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Twitter'dan yanıt verdi. Yıldırım, Soylu'nun "Bisikletinle işe git gel bakalım" cümlesine de gönderme yaparak, bisikletli fotoğrafını paylaştı.  

Yıldırım, Bakan Soylu'ya sosyal medya hesabından gönderme yaparak verdiği yanıtta Anayasa'nın 138. maddesini paylaştı.

Yıldırım, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Madde 138- Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez."
Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yüklenmişti. Anayasa Mahkemesi'nin "karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" kararını iptal etmesini konu edinen Süleyman Soylu, Arslan'a "Anayasa Mahkemesi karar veriyor. F...'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" demişti.
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