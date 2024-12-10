Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den skandal karar: Siyasi nedenlerle hapis yatan hekimler özel hastanede çalışamaz /10 Aralık 2024 13:47

AYM'den skandal karar: Siyasi nedenlerle hapis yatan hekimler özel hastanede çalışamaz

AYM, oy çokluğuyla alınan kararla, terör soruşturmalarında tutuklanan hekimlerin özel hastanelerde çalışamayacağına hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) haklarında terör soruşturması açılmış KHK’lı doktorlar ile veteriner hekimlerle ilgili AKP Hükukmeti’nin uygulamalarını hukuka uygun buldu. AYM, kararında “hekimlerin siyasi nedenlerle hapis yatmış olmaları özel hastanelerde çalışmalarına engeldir” dedi.

6 ÜYE KARŞI OY KULLANDI
Bold'da yer alan habere göre AYM üyeleri Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş ve Kenan Yaşar bu görüşe katılmayarak karşı oy kullandı.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR KARAR
Kararı sosyal medya hesabından duyuran çocuk doktoru ve yazar Ahmet Karadağ, “Anayasa Mahkemesi dün akşam benim gibi binlerce hekimi etkileyecek hukuk dışı bir karara imza attı. Siyasi nedenlerle hapis yatan doktorların özel hastanelerde de çalışmasını yasakladı. Bu en başta temel insan haklarına aykırı bir karardır” diyerek tepki gösterdi.
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