AYM'den 'yabancı uyruklu sürücü' kararı

Çeşitli vesilelerle eleştirilerin hedefi olan Türkiye'deki yabancı uyruklu kişilerle ilgili yeni bir düzenlemeye imza atıldı.





Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından alınan kararla artık Türkiye plakalı araç kullanırken ceza kesilen yabancı uyruklu kişilerin cezası aracın kayıtlı olduğu kişi yerine sürücüye yansıtılacak.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsil edilmesini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti. Anayasa Mahkemesi, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsil edilmesini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Tokat 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada Karayolları Trafik Kanunu’nun 115’inci maddesinde yer alan “Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek, yüksek mahkemeye başvurdu.Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardığı kuralı iptal etti.