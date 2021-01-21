AYM'den yeni Enis Berberoğlu kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili Enis Berberoğlu'nun müracaatını karara bağldaı.





AYM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmede Berberoğlu’nun “Anayasa Mahkemesi ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasını yeniden yerinde bularak bir kez daha oybirliğiyle "ihlal" kararı aldı.





AYM'nin daha önce verdiği hak ihlali kararına rağmen Berberoğlu'na milletvekilliği unvanı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından iade edilmemişti.