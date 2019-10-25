AYM'nin 17-25 Aralık ve MİT TIR'ları davası kararına Can Dündar'dan yorum:

Cumhuriyet Gazetesi'nin "17-25 Aralık" ve "MİT TIR’ları" haberlerine getirilen yayın yasaklarına ilişkin başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, "ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine" hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin Cuma günü verdiği söz konusu kararı akademisyen Yaman Akdeniz, Twitter hesabından duyurdu:













Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise, Anayasa Mahkemesi'nin kararını Deutsche Welle'ye değerlendirdi. Bu kararla, uzun zamandır yargılandığı 17-25 Aralık süreci ve MİT TIR'larıyla ilgili davalardaki yayın yasağı gerekçesinin ortadan kalktığını söyleyen Can Dündar, "Anayasa Mahkemesi bizi doğruladı, yani yapılanın gazetecilik olduğunu tescil etti" diye konuştu.





"Çok gecikmiş bir karar"





Yayın yasaklarına ilişkin "Hükümetin genel olarak yaptığı şey, kendi açığı ortaya çıktığı anda yayın yasağı getiriyor ve basını susturuyor" diyen Dündar, sözlerine şöyle devam etti: "Biz o dönem bir grup gazeteci olarak, Türkiye'de çok az gazeteci olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde bu yayın yasaklarına uymayacağımızı söylemiştik ve yayınımıza devam etmiştik. Bundan dolayı hakkımızda davalar açıldı, hapislerde yattık, sürgünlere gidildi. Sonuçta, tabii ki çok gecikmiş bir kararla, aradan 5 yıl geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi 'hayır, burada yayın yasağı koyamazsınız' dedi. Yani bizi doğruladı, yani yapılanın gazetecilik olduğunu tescil etti."





"O kadar yatılmış yıllar, o kadar hapiste geçen acılar ve susturulmuş bir medya var. Üstleri örtülmüş 17-25 Aralık ve MİT TIR'ları dosyaları var" diyen Can Dündar, bu kararın kendisi için bir yararı olmadığını, fakat kararın gazeteciliğin engellenemeyeceğini tescil etmesini dilediğini söyledi.





Can Dündar ve Eren Erdem'in durumu karardan etkilenebilir





Başvuru sürecinde Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlığını üstlenen Tora Pekin, Medyascope'a yaptığı açıklamada, bundan sonra mahkemelerin Basın Kanunu'nun 3. maddesine dayanarak yayın yasağı kararı veremeyeceğini söyledi. Avukat Pekin, Can Dündar ve 17-25 Aralık'la ilgili ses kayıtlarını yayınladığı suçlamasıyla tutuklu bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in durumunun da karardan etkilenmesi gerektiğini söyledi.





Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkında, Adana'da durdurulan MİT TIR'larıyla ilgili "Suriye'deki gruplara silah ve cihatçı sevk edildiği" iddialarına ilişkin yayımlanan haber ve görüntüler nedeniyle, yerel mahkemede görülen ve Mayıs 2017'de sonuçlanan davada, "devletin gizli belgelerini ifşa etmek" suçundan Can Dündar 5 yıl 10 ay, Erdem Gül ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı. Dündar ve Gül, yargılanma sürecinde üç ay tutuklu kalmış, Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğun kişi hürriyeti ve basın ve ifade özgürlüğünü ihlal kararının ardından tahliye edilmişti.





Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin yerel mahkeme kararını bozmasının ardından dava dosyasının ulaştığı İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2016'daki tahliyesinin ardından Türkiye'den ayrılan Dündar'ın, gıyaben tutuklanmasına karar verdi. Mahkemenin hakkında kırmızı bülten de çıkardığı Can Dündar, yaşamını Almanya'da sürdürüyor.







