AYM'nin ‘Ankesör’ davası kararı ne anlama geliyor?





- Yine, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk unsurları bir arada bulunmalıdır. Bunlardan birinin eksikliği halinde kişi örgüt üyesi kabul edilemez.





- Aynı şekilde, şüpheli süreklilik çeşitlilik ve yoğunluk arz eden örgütsel faaliyetlerini örgütün amaç suçunu, yani cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirme amacını bilerek ve bu nihai amacı isteyerek yapmalı ve bu örgütsel faaliyetler bu amaca katkı sağlamalıdır.





- Ayrıca, bu durum somut olgularla belirlenmelidir ve soyut bir iddia bunun için yeterli değildir.





- Kısaca, ankesörle aranmak bu üç kriterin varlığını göstermeyeceği gibi kişinin amaç suçu bildiğini, istediğini ve amaç suça katkı sağlayan bir faaliyet olduğunu da göstermez. Yani, suçun manevi unsuru olan darbe teşebbüsünü bildiği ve istediği ankesörlü aranmayla ortaya konulamıyorsa o kişiye örgüt üyeliğinden ceza verilemez.

Bu karar, AYM’nin ayrımcılık yasağına aykırı davrandığının ve ilgililerin adil yargılanma haklarını ihlal ettiğinin en önemli delilidir.







