AYM'nin kara bilançosu

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012 tarihinden 30 Haziran 2025’e kadar olan döneme ait istatistikleri resmi internet sitesinde yayımladı.



Bu verilere göre, söz konusu dönemde toplam 686 bin 484 bireysel başvuru yapılırken, 573 bin 180 dosya sonuçlandırıldı. Halen işlemde olan başvuru sayısı ise 113 bin 304 olarak kaydedildi. Mahkemeye yapılan başvuruların karşılama oranı ise yüzde 83,5 oldu.



Sonuçlanan 573 bin 180 başvurunun büyük çoğunluğu kabul edilmez bulundu. Bu dosyaların yüzde 83’ünü oluşturan 475 bin 850 başvuru hakkında kabul edilemezlik kararı verildi.

79 Bin Hak İhlali Kararı Verildi



Yüzde 13,9 oranındaki 79 bin 565 dosyada en az bir temel hak ihlali tespit edildi. Öte yandan, yüzde 2,4 oranında 13 bin 963 başvuru idari ret ile sonuçlandırıldı. Yüzde 0,3’lük dilime giren bin 580 başvuruda ise herhangi bir hak ihlali görülmediği yönünde karar çıktı.



İlk başvuruların yapıldığı 2012 yılında mahkemeye ulaşan dosya sayısı bin 342 oldu. Yıllar ilerledikçe başvuru sayılarında dikkat çeken bir artış yaşandı. 2022 yılında 109 bin 779 başvuru yapılırken, 2023 yılında bu sayı 108 bin 816’ya ulaştı. 2024 yılında ise toplam 70 bin 699 başvuru yapıldı. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla ulaşılan başvuru sayısı ise 36 bin 31 olarak açıklandı.