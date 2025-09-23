AYM'ye uyaptan başvuru yolu açıldı

1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden yapılabilecek.



AYM Başkanı Kadir Özkaya, Ankara’da düzenlenen “AYM’ye Bireysel Başvurunun 13’üncü Yıl Dönümü Sempozyumu” programında konuştu.



AYM’de gerçekleşen sempozyuma, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Sempozyumun açılış konuşmasını yapan AYM Başkanı Özkaya, Türkiye’de hukuk düzeninde yapılan en önemli değişliklerden birisinin, bireysel başvuru yolunun hukuk sistemine dahil edilmesi olduğunu söyledi.



Özkaya, bireysel başvurunun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemine paralel bir iç hukuk güvencesi oluşturduğunu vurgulayarak, “Böylelikle vatandaşlarımız, uluslararası başvuru yollarına gitmeden, kendi ulusal yargı düzenimiz içinde haklarının ihlal edildiğini ileri sürebilebilecekler” dedi.