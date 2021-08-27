Samanyolu Haber /Gündem / Aynı aileden aşısız üç kişi üç gün arayla Korona'dan vefat etti /27 Ağustos 2021 16:06

Aynı aileden aşısız üç kişi üç gün arayla Korona'dan vefat etti

Ordu’da Mustafa Altıntaş, annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları belirtildi.

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Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Altıntaş, annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti.

Ailenin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos’ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti. Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.
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