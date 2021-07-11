Samanyolu Haber /Sağlık / Aynı anda iki varyanta birden yakalanan kadın hayatını kaybetti /11 Temmuz 2021 13:28

Aynı anda iki varyanta birden yakalanan kadın hayatını kaybetti

Avrupa Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Kongresi’nden yapılan açıklamaya göre; Belçika’da 90 yaşındaki bir kadın, aynı anda yakalandığı koronavirüsün Alfa ve Beta varyantı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Evinde yalnız yaşayan ve günlük bakıcılar tarafından bakımı yapılan yaşlı kadın, düşme nedeniyle 3 Mart tarihinde hastaneye kaldırıldı. Yapılan PCR testlerinde hem İngiltere varyantlı Alfa, hem de Güney Afrika kökenli Beta varyantlı virüse yakalanmış olduğu tespit edildi. Daha önce aşı olmadığı belirtilen yaşlı kadının ilk başlarda korona virüsüne bağlı herhangi bir belirti göstermediği, ancak ertesi gün durumunun aniden ağırlaşarak 5 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mikro Biyoloji Uzmanı Dr. Anne Vankeerberghen, her iki varyantlı virüsün Belçika’da yoğun olduğuna dikkati çekerek, yaşlı kadının iki farklı kişiden iki ayrı virüs türünü kaptığı ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
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