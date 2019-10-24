Samanyolu Haber /Gündem / Aynı cezaevinde tutuklu eşiyle 17 ay sonra 'sadece telefonda' görüştürüldü /24 Ekim 2019 11:02

Aynı cezaevinde tutuklu eşiyle 17 ay sonra 'sadece telefonda' görüştürüldü

İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Ekrem Kütük, koğuşta kapasitenin üstünde mahpus kaldığı için birçok zorluk yaşadıklarını anlattı.

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Gazeteduvar.com'dan Hacı Bişkin'in haberine göre İzmir T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 8 kişilik koğuşta 23 kişi kalıyor. Koğuşta bulunanlar tek tuvalet kullanmak zorunda kaldıkları için sıkıntı yaşadıklarını belirtirken, cezaevindeki sorunların çözülmesini istiyor. Adalet Bakanlığı mahpusların sorunlarına şöyle yanıt verdi: Tuvalet ve banyo kullanımının 24 saatte kişi başı yaklaşık 65 dakika, lavabo kullanımının ise 24 saatte kişi başı yaklaşık 2 saat 10 dakika kullanım süreleri var.

Kapalı Cezaevi’nde tutulan Ekrem Kütük, 8 kişilik koğuşta 23 kişi kalındığı bu nedenle yer yatakları kurulduğunu, koğuştaki tuvaletin yetersiz kaldığını, havalandırma bahçelerinin üstünün tel örgüyle kapalı olmasından dolayı ışık alamadıklarını söyleyerek sorunların çözümü için yetkililere çağrıda bulundu. Ayrıca Kütük, aynı cezaevi kampüsünde kalmalarına rağmen aylardır eşiyle görüşemediklerini de söyledi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu mahpusların yaşadıkları bu sorunları geçtiğimiz aylarda Meclis gündemine taşıyarak sorunların çözümü için hangi önlemler alındığını Adalet Bakanlığı’na sordu. Adalet Bakanlığı, cezaevinde yaşanan sorunlara ilişkin sorulara yanıt verdi.

‘EŞİMİN SESİNİ 17 AY SONRA DUYABİLDİM’

Emre Kütük yaşadıkları sorunları sıralarken tutuklu eşlerinin birbiriyle görüşmelerinin sağlanması için geçtiğimiz yıl yönetmelik çıkartılmasına rağmen 19 aydır bunun gerçekleştirilmediğini söyledi. Kütük, cezaevinde eşiyle 17 ay sonra telefonda konuştuklarını belirterek, “Tam 17 ay sonra eşimin sesini duyabildim” dedi.

Kütük cezaevindeki sorunları şöyle sıraladı:

– Koğuştaki yatak sayısı 14, koğuşta kalan kişi sayısı 23. Geriye kalanlar yer yatağında yatmakta.

– Odada bir adet tuvalet, 1 adet banyo bulunmakta.

– Havalandırma bahçelerinin üstü tel örgülerle kapalı.

BAKANLIKTAN YANIT

Adalet Bakanlığı, Gergerlioğlu’nun soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin verdiği yanıtta  “Oda mevcudu ortalama olarak 18 kişi. Tuvalet ve banyo kullanımının 24 saatte kişi başı yaklaşık 65 dakika, lavabo kullanımının ise 24 saatte kişi başı yaklaşık 2 saat 10 dakika kullanım süreleri var” bilgisini paylaştı.

Bakanlık havalandırma bahçesi üzerine tel çekilmesini ise, ‘Gizli haberleşmenin önüne geçilmesi’ olarak savundu. Kütük’ün aynı cezaevi kampüsünde olmasına rağmen eşiyle görüşememesine ilişkin bakanlığın yanıtı şöyle oldu: “Kapasitenin çok üzerinde hükümlü, tutuklu barındırılması, kurumun fiziki şartları ve jandarma personelinin sayıca azlığı, ring araçlarının sayıca eksik oluşu gibi şartların göz önüne alınması nedeniyle uygun görülmedi.”

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