Aynı doktora ikinci saldırı: Bu defa burnu kırıldı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servisin yeşil alanında çalışan Dr. Orhan Hagi’nin, hasta yakını Hüseyin D.’nin saldırısında burnu kırıldı.











Doktor Orhan Hagi, başka bir hastayı muayene ederken hasta yakını Hüseyin D.’nin saldırısına uğradı. Kendi hastasının daha acil olduğunu savunan hasta yakını, doktorun yanına içeriye girmeye çalıştı. Hagi de itiraz ettiği için saldırıya uğradı. Burnu kırılan Hagi ameliyat edilirken, saldırgan da gözaltına alındı.









Hagi, daha önce de saldırıya uğramış ve çaresizliğini Twitter hesabından şöyle duyurmuştu: “Gurbet elde arkama bakmadan yürüyemez oldum. İnsanlara şifa dağıtma motivasyonuyla çıktığım bu yolun sonunu, yarınımı ve yarınlarımızı göremiyorum. Uzman hekim olarak hizmet verdiğim, dişimi tırnağıma takarak çalıştığım, kimsesiz olduğum Şanlıurfa’nın bana teşekkürü böyle oldu. Bu cehaletin, bu şımartılmışlığın bedelini ödemek istemiyoruz artık. Tükendik, bittik, yok olduk.”