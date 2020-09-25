Aynı dosyadan, aynı isimlere 4 yıl sonra bir kez daha gözaltı!

HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP Milletvekili Ayhan Bilgen, bugün gözaltına alındıkları dosyadan yaklaşık 4 yıl önce de gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.





Kobane eylemleri bahanesiyle Ankara merkezli 7 ilde bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, HDP RTÜK Üyesi Ali Ürküt, HDP eski MYK Üyesi Can Memiş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, evlerine düzenlenen polis baskınında gözaltına alındı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, “Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir” bilgisi paylaşıldı.





Bugün gözaltına alınan Ayhan Bilgen ve Altan Tan ise aynı dosya kapsamında 2017 yılında da gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.





O dönem HDP Sözcüsü olarak görev yapan Ayhan Bilgen, 2017 yılı Ocak ayında Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alınmış, Diyarbakır’da tutuklama istemiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmıştı.





TAZMİNAT KAZANMIŞTI





Ayhan Bilgen aynı suçlama ile daha sonra da tutuklanmış ve 2017 Anayasa değişikliği referandumu döneminde 8.5 ay hapis yatmıştı.





Davaya bakan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 8 Eylül’de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Bilgen, “olayda kuvvetli suç şüphesinin veya suç işlediğine dair somut bir delilin olmadığını” belirterek, tutuklu bulunduğu sürede kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.









Bilgen, başvuruda suça konu paylaşımların yapıldığı gün gerçekleştirilen MYK toplantısına katıldığına veya bu MYK toplantısında suç işleme çağrısı yapıldığına yönelik bir karar alındığına ilişkin herhangi bir tespit veya araştırmanın soruşturma makamlarınca yapılmadığını belirtmişti.





Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 21 Aralık 2017’de yaptığı toplantısında Bilgen’i haklı buldu ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine’ karar vererek, net 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.





ALTAN TAN DA GÖZALTINA ALINMIŞTI





Öte yandan Aynı davadan ötürü gözaltına alınan HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





4 Kasım 2016’dan başlayarak haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklama kararı verilen HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri İdris Baluken de bulunuyordu. Üç isim halen cezaevinde.