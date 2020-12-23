Samanyolu Haber /Gündem / Aynı mahalleden 50 kişi! /23 Aralık 2020 13:33

Aynı mahalleden 50 kişi!

Kayseri şehir merkezinde Sahabiye Mahallesi'nde yeni tip Koronavirüs'ten mart ayından bu yana 50 kişi hayatını kaybetti. 951 daire karantinaya alındı.

SHABER3.COM

Kayseri Sahabiye Mahallesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ölümleri ile sarsılıyor. 951 dairenin karantinaya alındığı mahalleni muhtarı Alim Gerçel, "Alınan tedbirlere uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaşlar halen duyarsız davranıyor." dedi.

Kayseri'de Koronavirüs vak'alarının en çok görüldüğü mahallelerin başında 30 bin nüfuslu Sahabiye Mahallesi geliyor. Mahallede mart ayından 1 Ekim'e kadar can kaybı 12 olurken, son 2,5 ay can kaybı 50'ye yükseldi.

“KURALLARIN İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Muhtar Alim Gerçel, geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusun 70 bini bulduğunu belirterek, "Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir." dedi.

Kurallara uyulması için çağrıda bulunan Gerçel, "Ben şahsım olarak 3,5 aydan bugüne çocuklarımın, torunlarımın evine gitmiyorum. Telefondan konuşuyoruz, görüntülü olarak görüyorum." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aynı mahalleden 50 kişi! Sonraki Haber >>

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Freni patlayınca arabayı ezdi

Freni patlayınca arabayı ezdi

Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven gözaltına alındı

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:56:41