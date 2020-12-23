Aynı mahalleden 50 kişi!

Kayseri Sahabiye Mahallesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ölümleri ile sarsılıyor. 951 dairenin karantinaya alındığı mahalleni muhtarı Alim Gerçel, "Alınan tedbirlere uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaşlar halen duyarsız davranıyor." dedi.





Kayseri'de Koronavirüs vak'alarının en çok görüldüğü mahallelerin başında 30 bin nüfuslu Sahabiye Mahallesi geliyor. Mahallede mart ayından 1 Ekim'e kadar can kaybı 12 olurken, son 2,5 ay can kaybı 50'ye yükseldi.





“KURALLARIN İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”





Muhtar Alim Gerçel, geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusun 70 bini bulduğunu belirterek, "Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir." dedi.





Kurallara uyulması için çağrıda bulunan Gerçel, "Ben şahsım olarak 3,5 aydan bugüne çocuklarımın, torunlarımın evine gitmiyorum. Telefondan konuşuyoruz, görüntülü olarak görüyorum." diye konuştu.