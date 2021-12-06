Samanyolu Haber /Politika / Aynı marşı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı oldu /06 Aralık 2021 13:49

Aynı marşı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı oldu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak Erinç Sağkan'ın seçilmesinin ardından avukatlar 'Gündoğdu Marşı'yla kutlama yaptı. İktidara yakın medya, Gündoğdu Marşı'nı"DHKP-C marşı" ilan ederken, iki yıl önce AKP grup toplantısında da Gündoğdu Marşı'nın söylenmesi yeniden gündeme geldi.

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimler sona erdi. TBB'nin 9. Başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. TBB'de 8,5 yıllık Metin Feyzioğlu döneminin bitmesiyle avukatlar 'Gündoğdu Marşı'yla kutlama yaptı.

İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, kutlamayı "TBB'de skandal görüntüler: DHKP-C Marşı söylediler" sözleriyle servis etti. Yeni Şafak gazetesi de "TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın başkanlığını kutlamak için baro binasında toplanan avukatlar, hep birlikte DHKP-C yanlısı Grup Yorum'un seslendirdiği 'Gündoğdu Marşı'nı söyledi" ifadelerini kullandı.

İktidara yakın medyanın "DHKP-C marşı" olarak ilan ettiği, Büyük Taaruz'un ardından yazılan Gündoğdu Marşı'nın 2 yıl önce AKP grup toplantısında da seslendirilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında AKP’liler Gündoğdu Marşı’nı şu sözlerle okumuşlardı:

Gün doğdu, hep uyandık
Siperlere dayandık
İstiklalin uğruna da,
Al kanlara boyandık.
Ülkemiz Türk ülkesi,
Âşık eder herkesi
Üstümüzden eksilmesin
Reisimin gölgesi


Ersoy Dede de, Kanal İstanbul protestosu yapan vatandaşları hedef almıştı

Star gazetesinin yazarı Ersoy Dede de geçen sene Kanal İstanbul projesine karşı çıkan İstanbulluların düzenlediği protestoda Gündoğdu Marşı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşmış, "Küçükçekmece ile Avcılar arasında zincir oluşturarak Kanal İstanbul’a karşı çıkanların; Savcımız Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C’nin sloganlarını, ritm ve ezgilerini kullanmaları her şeyi anlatmıyor mu? MESELE KANAL DEĞİL, SEN HÂLÂ ANLAMADIN MI?” demişti.

Gündoğdu Marşı, Büyük Taarruz sonrasında yazıldı

Gündoğdu Marşı'nın Büyük Taarruz'da Türk ordusunun 30 Ağustos'ta kesin olarak zafer kazanmasının ardından Türk insanının "vatan uğruna canlarını feda edişini anlatmak için" yazıldığı belirtiliyor.

Marşın ilk hali şöyle:

Gün doğdu, hep uyandık,
Siperlere dayandık.
İstiklalin uğruna da,
Al kanlara boyandık.
Sandılar Türk uyudu,
Ata cenge buyurdu,
Türk’ün asker olduğunu
Dünyalara duyurdu.
Ülkemiz Türk ülkesi,
Aşık eder herkesi.
Üstümüzden eksilmesin,
Al bayrağın gölgesi!
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Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

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