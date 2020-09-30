Samanyolu Haber /Gündem / Aynı masada yemek yemeyin! /30 Eylül 2020 14:39

Aynı masada yemek yemeyin!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, YouTube kanalında yayınladığı videoda birlikte yeme-içmenin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında çok tehlikeli olduğunu söyledi.

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Toplu halde yeme-içmenin yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bulaşma riskini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Gerek ev davetleri, eş dost bir araya gelip yeme içme, günler, birlikte oturmalar, toplu sünnet ve düğün yerlerindeki yemek davetleri, yemekhaneler gerekse restoran ve kafelerde bir masada karşılıklı oturarak birlikte yeme içme bulaşma için bulunmaz bir fırsat.” dedi.

Özlü, bir masada karşılıklı yemek yerken karşıdaki kişinin konuşması ile ağzından çıkacak damlacıklar sayesinde Koronavirüs'ün bulaşabileceğine vurguladı.

Özlü şu ikazda bulundu: “Ev davetlerinde kimse tabii olarak maske takmıyor. Maske takmadığınız zamanda bulaşma kolay oluyor, korunmasız oluyorsunuz. Zaten bir masada ya da bir sofrada oturuyorsanız mesafe de korunamıyor. Karşılıklı sohbet ediliyor, o sohbet sırasında bir kişi pozitifse eğer oradaki pek çok kişiye virüs bulaşır, bulaşıyor da zaten."

"SALGIN DÖNEMİNDE HANE HALKI İLE YEMEK YİYİN"

"Korona salgınında birlikte yeme-içme güvenli değil, aynı masada yemek yemek güvenli değil." diyen Özlü, "Herkesin kendi başına izole şekilde yemesi lazım, mesafeyi koruyarak yemesi lazım. Maske yerken, içerken takılamadığı için tek koruyucu yöntem mesafe. Herkesin kendi başına ayrı bir odada, ayrı bir köşede yemesi mümkün. Bu güvenliği kısmen sağlar." dedi.

"Bu dönemde hane halkı ile yemek yemeyi tercih edin." tavsiyesinde bulunan Özlü, "Diğer dostlarınız, arkadaşlarınız, yakınlarınız ile aynı masada yemek yememeye çalışın. Bir araya geldiniz, bir şeyler yemeniz gerekiyorsa herkes tabağını alıp ayrı bir köşede mesafeyi koruyarak yesin." ifadelerini kullandı. 

RESTORANDA GARSONLAR VE MUTFAK PERSONELİ MASKE KULLANIYOR MU?

Özlü restoran ve kafelerde garsonların ve mutfakta çalışanların damlacıklarının yemeğe bulaşmaması gerektiğini belirterek, "Restorana gittiğinizde garsonlara bakın. Ağzı, burnu maske ile usulüne uygun örtülüyse; mutfakta çalışanlar maske kullanıyorlarsa işte o zaman güvendesiniz demektir. Yoksa o yemek önünüze gelirken ya da mutfakta sizin için hazırlanırken orada çalışan insanların damlacıkları tabağa, yemeğe bulaşacaktır, o açıdan risk var. Garsonların size yaklaşıp, masanıza servis yapması sırasında bulaştırma riski var." diye konuştu.
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