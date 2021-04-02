Aynı rezalet tekrar edildi. Gergerlioğlu yaka paça gözaltına alındı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babasını tutuklamak amacıyla eve polislerin geldiğini açıkladı.

Salih Gergerlioğlu, "Babamı tutuklamaya geldiler. Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Salih Gergerlioğlu, bir başka paylaşımında fotoğraf paylaştı ve "Zorbalığın fotoğrafı" dedi.







POLİS, GERGERLİOĞLU’NU TARTAKLAYARAK EVİNDEN ÇIKARTTI

Gözaltına anına ilişkin görüntülerde polislerin Gergerlioğlu’nu gözaltına almak için evin içerisine girdikleri, iki polisin Gergerlioğlu’nu zorla evinden çıkarmaya çalıştıkları görülüyor. Polisler tarafından itilip kakılarak tartaklanan Gergerlioğlu’nun evinden çıkarılmasına karşı direndiği ve o anlarda “Bakın ayakkabı giymedim. Meclis’teki rezaletin ikinci versiyonunu oynuyorsunuz” dediği anlaşıldı. Polislerin zorla evinden çıkardığı Gergerlioğlu, daha sonra polis aracına bindirilerek götürüldü.









MECLİS’TEKİ GÖRÜNTÜLER TEKRAR YAŞANDI

HDP Milletvekili Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Anayasa Mahkemesi kararı açıklanana kadar Meclis’te eylem başlatmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gergerlioğlu’nun Meclis’ten çıkarılması açıklamalarının ardından hareket geçen Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un talimatıyla TBMM’de abdest alırken pijamalarıyla gözaltına alınmıştı.