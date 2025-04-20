Ayşa Barım tartışması: 'Hastaneye kaldırıldı' iddiası için Bakan Tunç ne dedi?

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.





Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından Ayşe Barım'ın fenalaştığını öne sürdü. Mengü, "Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı" dedi.





AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ayşe Barım’ın avukatı Deniz Ketenci Tele1'e konuştu. Ketenci, "Ayşe Hanım 20.00 sularında kardeşi Iraz Barım ile görüşteydi. Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor. Avukat arkadaşlarımız nereye sevk edildiğini öğrenmeye çalışıyor" dedi.





İDDİALARA YALANLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. TGRT Haber canlı yayınında gazeteci Gürkan Hacır Tunç'un açıklamasını paylaştı.





Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:





"Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor.





Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu, 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor."





NE OLMUŞTU?

Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gezi eylemlerine iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar sonucu gözaltına alınmıştı.





Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklanmıştı.