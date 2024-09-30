Ayşe Ateş’in koruma sayısı 2'den 8'e çıkarıldı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın yeni duruşması bugün görülecek. Bilirkişi raporuyla iddiaları çürütülen sanıklar savunma yapacak. Duruşma öncesi Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş koruma sayısının 4 kat artırıldığını açıkladı.







‘DIŞARI ÇIKAMADIK, EVDE VAKİT GEÇİRDİK’

Sözcü TV’den İpek Özbey’e konuşan Ayşe Ateş, “Mahkemenin bittiği gün, eve gittim yere yığıldım. Gücüm tükenmişti, yorulmuştum. Yapılacak her şeyi, gücümün yettiği kadar yaptım. Yazın çocuklarla vakit geçirdim. Dışarı çıkamadığımız evde vakit geçirdik” dedi.





KORUMA SAYISI 8’E ÇIKARILDI

“Neden evden çıkamadınız?” sorusuna ise Ateş, “Kızlarımla birlikte kendi arabama sığmıyoruz. Çünkü iki koruma var, bir arkadaşım da şoförlüğümü yapıyor. Yaklaşık 2 aydır da koruma sayım 8’e çıkarıldı. İki araba dolaşıyoruz, bu şartlar altında nereye gidebiliriz. Çocuklar ağlıyor, onlar da sıkılıyorlar. Enerjilerini atamıyorlar. Bu zorluklarla bir süre daha mücadele edeceğe benziyoruz” yanıtını verdi.





KENDİSİNE VE ÇOCUKLARINA SALDIRI YAPILMASINDAN ENDİŞE EDİYOR

Kendisine ve çocuklarına yönelik saldırıdan çekindiğini söyleyen Ayşe Ateş, “Evet korkuyorum tabii. İkiden sekize boşuna çıkarılmamıştır koruma sayısı diye düşünüyorum. Bana değer verildiğini görüyorum, devletin bana bir şey olmasını istemediği için canla başla tedbir aldığını görüyorum ama tehlike var ki bu tedbirler alınıyor. Ne kadar korksam da adalet mücadelesini sonuna kadar götüreceğim” ifadelerini kullandı.







KORUMA SAYISINI BAKANLIK ARTIRDI

Koruma sayısının İçişleri Bakanlığı tarafından artırıldığını söyleyen Ateş, “Bakanlık böyle uygun gördü, benim öyle bir talebim olmadı. Tedbir amaçlı denildi” dedi.