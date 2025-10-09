Ayşe Ateş: 'Serdar Öktem zayıf halkaydı, konuşacaktı!'

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem suikastı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş’in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:





SERDAR ÖKTEM’LE İLGİLİ ELİME ULAŞAN BİLGİLER

Serdar konuşacaktı. Kamuoyunun dikkati başka yöndeydi ama Sinan’ın katline ilişkin düğümün çözülmesine ramak kalmıştı. Onu Sinan Ateş cinayeti hakkında konuşmak zorunda bırakacak delillerin sunulduğu -Sinan Ateş cinayetinden bağımsız- bir başka mahkemede daha yargılanıyordu.





Davalı olduğu kişi bana ulaşıp Serdar Öktem tarafından dolandırıldığını, kendisinde Sinan Ateş cinayetine ilişkin Whatsapp yazışmalarının, Serdar’la yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarının olduğunu aktardı. Hatta yazışmaların aşağıda sizinle de paylaşacağım kısmını bana açtı. Ne hikmetse bundan birkaç hafta sonra o dosya üzerine de gizlilik kararı kondu.





Serdar zayıf halkaydı. Serdar’ın hüküm giydiği anda Sinan’ın katline karışan herkesi yakacağını onu tanıyanların hepsi biliyordu.





Peki, bana aktarılan konuşmalarda ne vardı? Ben de duyduklarımı kamuoyu ile paylaşayım:





Serdar, bu kişiden Doğukan Çep’e vermek üzere 3 milyon TL para istiyor ve böylece mahkeme bitene kadar onu susturacağını söylüyor. Doğukan’ın “Mahkemeye mektup yazacağım” şantajından bahsedip ardından da “Ahmet konusunda haklı çıktın” diyor. Hemen akabinde Ahmet’le ilgili kısmı siliyor ancak karşısındaki kişi hepsinin ekran görüntüsünü anlık olarak almış ve mahkemeye de delil olarak sunmuş.





Eminim ki bu ülkenin şerefli ve namuslu gazetecileri gizlilik kararı kalkar kalkmaz bahsi geçen dosyadaki delilleri ortaya dökecektir ve kapsamlı bir metinle aydınlatıcı bir haber yayınlayacaktır. Böylelikle Serdar’ın zamanlaması manidar ölümü üzerindeki şüpheler daha da derinleşecektir.





Serdar öldürüldü. Artık konuşamaz. Kim bilir, belki de kendisinin ve telefonunun söylemediklerini bize ölümü söyleyecektir.





Daha ilk günden çözülmüş bir cinayetin karanlık eller tarafından günbegün nasıl kördüğüm hâline getirildiğine yaklaşık üç yıldır bütün ülke şahitlik ediyoruz. Fakat şuna inanıyorum ki önüne set de çekseler, duvar da örseler adalet bir yolunu buluyor.





Sayın Sadık Güleç’in bahsettiği hadise de Sinan’ın bana ve ana babasına “Beni öldürtmek için adam arıyorlarmış. Birkaç yere gitmişler. Gittikleri gruplar kabul etmemiş. Bana haber geldi.” dediği dönem. Bunun duruşmada tutanaklara geçmesini sağlamıştık.”