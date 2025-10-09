Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Ateş: 'Serdar Öktem zayıf halkaydı, konuşacaktı!' /09 Ekim 2025 21:04

Ayşe Ateş: 'Serdar Öktem zayıf halkaydı, konuşacaktı!'

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP’li avukat Serdar Öktem suikastı ile ilgili eline ulaşan son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Ayşe Ateş, “Serdar konuşacaktı. Kamuoyunun dikkati başka yöndeydi ama Sinan’ın katline ilişkin düğümün çözülmesine ramak kalmıştı.(…) Serdar zayıf halkaydı. Serdar’ın hüküm giydiği anda Sinan’ın katline karışan herkesi yakacağını onu tanıyanların hepsi biliyordu.” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem suikastı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş’in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

SERDAR ÖKTEM’LE İLGİLİ ELİME ULAŞAN BİLGİLER
Serdar konuşacaktı. Kamuoyunun dikkati başka yöndeydi ama Sinan’ın katline ilişkin düğümün çözülmesine ramak kalmıştı. Onu Sinan Ateş cinayeti hakkında konuşmak zorunda bırakacak delillerin sunulduğu -Sinan Ateş cinayetinden bağımsız- bir başka mahkemede daha yargılanıyordu.

Davalı olduğu kişi bana ulaşıp Serdar Öktem tarafından dolandırıldığını, kendisinde Sinan Ateş cinayetine ilişkin Whatsapp yazışmalarının, Serdar’la yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarının olduğunu aktardı. Hatta yazışmaların aşağıda sizinle de paylaşacağım kısmını bana açtı. Ne hikmetse bundan birkaç hafta sonra o dosya üzerine de gizlilik kararı kondu.

Serdar zayıf halkaydı. Serdar’ın hüküm giydiği anda Sinan’ın katline karışan herkesi yakacağını onu tanıyanların hepsi biliyordu.

Peki, bana aktarılan konuşmalarda ne vardı? Ben de duyduklarımı kamuoyu ile paylaşayım:

Serdar, bu kişiden Doğukan Çep’e vermek üzere 3 milyon TL para istiyor ve böylece mahkeme bitene kadar onu susturacağını söylüyor. Doğukan’ın “Mahkemeye mektup yazacağım” şantajından bahsedip ardından da “Ahmet konusunda haklı çıktın” diyor. Hemen akabinde Ahmet’le ilgili kısmı siliyor ancak karşısındaki kişi hepsinin ekran görüntüsünü anlık olarak almış ve mahkemeye de delil olarak sunmuş.

Eminim ki bu ülkenin şerefli ve namuslu gazetecileri gizlilik kararı kalkar kalkmaz bahsi geçen dosyadaki delilleri ortaya dökecektir ve kapsamlı bir metinle aydınlatıcı bir haber yayınlayacaktır. Böylelikle Serdar’ın zamanlaması manidar ölümü üzerindeki şüpheler daha da derinleşecektir.

Serdar öldürüldü. Artık konuşamaz. Kim bilir, belki de kendisinin ve telefonunun söylemediklerini bize ölümü söyleyecektir.

Daha ilk günden çözülmüş bir cinayetin karanlık eller tarafından günbegün nasıl kördüğüm hâline getirildiğine yaklaşık üç yıldır bütün ülke şahitlik ediyoruz. Fakat şuna inanıyorum ki önüne set de çekseler, duvar da örseler adalet bir yolunu buluyor.

Sayın Sadık Güleç’in bahsettiği hadise de Sinan’ın bana ve ana babasına “Beni öldürtmek için adam arıyorlarmış. Birkaç yere gitmişler. Gittikleri gruplar kabul etmemiş. Bana haber geldi.” dediği dönem. Bunun duruşmada tutanaklara geçmesini sağlamıştık.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayşe Ateş: 'Serdar Öktem zayıf halkaydı, konuşacaktı!' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:35:59