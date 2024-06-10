Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Ateş'ten Bahçeli iddiası: 'Çağrısı karşılık buldu, Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz gerçekleşmedi' /10 Haziran 2024 13:51

Ayşe Ateş'ten Bahçeli iddiası: 'Çağrısı karşılık buldu, Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz gerçekleşmedi'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'ne gitti. Burada bir açıklama yapan Ateş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz hafta yapacakları görüşmenin Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrasında gerçekleşmediğini söyledi.

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BirGün'de yer alan habere göre Ayşe Ateş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı çağrı sonrası gerçekleşmediğini söyledi.

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ankara'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Ateş ile Özel arasındaki 12:50'de başlayan görüşme 13.00'te sona erdi.

Görüşmenin ardından Ateş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU"

Ayşe Ateş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "10 gün önce sayın Hasan Doğan beni aradı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi.  Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu" dedi.
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