Ayşe Ateş'ten Büyükataman'a tepki: Kıs kıs güldüğün bir siyasi cinayet

Gerçek Gündem'den aktarılan habere göre MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Grup Toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. “Yargıya intikal etmiş bir cinayet” dediği Sinan Ateş suikastına Büyükataman, “Cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları’nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajan ve provokatörlerin sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz, hepsini takip ediyoruz, verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle alemle paylaşıyoruz.” paylaşımında bulundu.



"KIZLARIMIN GÖZYAŞLARINA KIS KIS GÜLDÜĞÜN BİR SİYASİ CİNAYET"



Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise Büyükataman’ı suçladığı bir paylaşım yaptı. Siyasi cinayet diye Ateş’in paylaşımı şu şekilde:



Ey İsmet Büyükataman! Ey makam sahibi muhterem kişi! İnsandan vefa dilenen bu yüzyılın Koltuğuyla insanlığını çiğneyen hiçi Yaptığın paylaşım izaha muhtaç. Gel, düzeltelim. Yargıya intikal etmiş bir cinayet davası değil. "Evladım" dediğin insanın -öldürüleceğini bildiğin hâlde- canice öldürülmesini önlemek için hiçbir girişimde bulunmadığın, sokak ortasında katledilmesini çekirdek çitleyerek izlediğin, katledildikten sonra, sana "dede" diyen kızlarımın gözyaşlarına kıs kıs güldüğün bir siyasi cinayet. Tutuklu bulunanların ve cinayet şüphelisi sıfatıyla hakkında soruşturma yürütülenlerin büyük çoğunluğunun Ülkü Ocakları ve MHP mensubu olduğu bir siyasi cinayet. Dedim ya: Paylaşımın izaha muhtaç. Görünen o ki varlığın da insanlığa muhtaç.