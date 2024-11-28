Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Ateş'ten Mansur Yavaş'a 'teşekkür' ziyareti /28 Kasım 2024 23:15

Ayşe Ateş'ten Mansur Yavaş'a 'teşekkür' ziyareti

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ateş, "Dünden bugüne bilinen ya da bilinmeyen bütün iyilikleri için teşekkür ederim" dedi.

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Ayşe Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızlarıyla birlikte Mansur Yavaş'a teşekkür etmek için ziyarette bulunduklarını ifade etti. Ayşe Ateş'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Mansur Yavaş’a dünden bugüne -kamuoyu tarafından bilinen ya da bilinmeyen-bütün iyilikleri için kızlarımla birlikte teşekkür ziyaretinde bulundum."
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