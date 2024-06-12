Ayşe Ateş'ten MHP'ye yaylım ateşi: Onlar görecekler!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sır perdesi aralanmadı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katillerin yakalanması ve yargılanması için siyasi isimlerle temasını sürdürüyor.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ayşe Ateş'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı.





MHP'DEN GÖRÜŞMEYE DAİR İLK YORUM



Bu görüşmenin ardından gözler MHP'nin nasıl tepki vereceğine çevrildi.





MHP'li Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayeti davası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti liderleri ile görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, "MHP ile alakası bulunmayan bir cinayet davasına TV ve gazete yorumlarında ısrarla yer verilmesine sözde gerekçe olarak toplumsal vicdanın kanaması gösterilmiştir" dedi.





"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEDİĞİ SİYASETÇİ VE KİŞİYLE GÖRÜŞEBİLİR"



"Hatta söz konusu cinayet davasının iddianamesinde MHP'lilerin ismi bulunduğu için bizim telaşa kapıldığımız vehmedilmiştir" sözleriyle açıklamasına devam Yalçın, şunları aktardı:





"Sayın Cumhurbaşkanı'nın, muhalefet partileriyle temas kurması ise Cumhur İttifakı'nın bozulacağı ve partimizin saf dışı kalacağının işareti olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Hatta bazı aklıevvel gazeteciler artık MHP'nin siyaset ikliminde yalnız başına kaldığını öne sürmüştür. Tekraren altını çizmek gerekir ki Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yle zaman zaman görüşüp istişare ettiği gibi istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebilir. Bu görüşme ve temaslardan olmadık anlamlar çıkarmak; öküz altında buzağı aramak, kırılmayacak dala karga tünemesini beklemektir" dedi.







Yalçın, Sinan Ateş cinayeti davasının iddianamesinde hiçbir MHP görevlisinin adının geçmediğini ileri sürdü.







AYŞE ATEŞ'TEN SEMİH YALÇIN'A YANIT



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Sinan Ateş davası hakkında, ''Solcu basın tarafından MHP’yi töhmet altında bırakmak, partimize zarar vermek, aleyhimizde algı oluşturmak için kullanılmaktadır'' şeklindeki sözlerine tepki gösteren Ayşe Ateş, "Kuru laf kalabalığı diyorum. Dosyayı açıp okumadıysa mahkemeye gelsin, kimin adı var, kimin adı yok orada görür" dedi.





Ayşe Ateş, ''MHP'ye davayı izleme çağrısı yapacak mısınız'' sorusu üzerine ise, ''Kesinlikle hayır. Onlar görecekler yani. Ben onları dinlemeyi, onları dikkate almayı çok uzun zaman önce bıraktım. Arkadaşlar takip ediyorlar, zaman zaman bilgi veriyorlar, gerekli durumlarda. Dikkate almıyorum kendilerini'' diye konuştu.