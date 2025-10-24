Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı





ATK CEZAEVİNİN BARIM'A UYGUN OLMADIĞINI BELİRTTİ

Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmakla suçlanan ve sekiz aydan uzun süredir cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti.Ayşe Barım açık kalp ameliyatı olacak! 24 saat içinde yeniden tutuklama kararı verilmiştiAyşe Barım açık kalp ameliyatı olacak! 24 saat içinde yeniden tutuklama kararı verilmiştiSağlık durumunun iyi olmadığı belirtilen Barım hakkında verilen yeniden tutukalama kararı kaldırıldı.Sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Barım'ın ATK raporu çıktı.Gazeteci Dilek Yaman Demir'in belirttiğine göre; raporda ‘Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı’ belirtildi.