Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım açık kalp ameliyatı olacak! 24 saat içinde yeniden tutuklama kararı verilmiştiAyşe Barım açık kalp ameliyatı olacak! 24 saat içinde yeniden tutuklama kararı verilmişti
ATK CEZAEVİNİN BARIM'A UYGUN OLMADIĞINI BELİRTTİ
Sağlık durumunun iyi olmadığı belirtilen Barım hakkında verilen yeniden tutukalama kararı kaldırıldı.
Sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Barım'ın ATK raporu çıktı.
Gazeteci Dilek Yaman Demir'in belirttiğine göre; raporda ‘Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı’ belirtildi.