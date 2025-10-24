Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı /24 Ekim 2025 22:14

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmakla suçlanan ve sekiz aydan uzun süredir cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti.

Sağlık durumunun iyi olmadığı belirtilen Barım hakkında verilen yeniden tutukalama kararı kaldırıldı.

ATK CEZAEVİNİN BARIM'A UYGUN OLMADIĞINI BELİRTTİ

Sağlık durumunun iyi olmadığı belirtilen Barım hakkında verilen yeniden tutukalama kararı kaldırıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Barım'ın ATK raporu çıktı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in belirttiğine göre; raporda ‘Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı’ belirtildi.
