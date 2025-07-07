Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Barım için tutukluluğa devam /07 Temmuz 2025 15:34

Ayşe Barım için tutukluluğa devam

İlk kez hakim karşısına çıkan ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında mahkeme tutukluluğa devam kararı verdi. 1 Ekim'e ertelenen davada, mahkemeden 12 ünlü isme zorla getirilmesi kararı çıktı.

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Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların planlayıcıları arasında yer aldığı iddiasıyla 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma, 1 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

ÜNLÜ İSİMLERE ZORLA GETİRME KARARI

Cumhuriyet'in haberine göre, mahkeme; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ve gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak zorla getirilmesine karar verdi.

AYŞE BARIM: “KİMSEYİ YÖNLENDİRMEDİM”

İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım savunmasında, Gezi Parkı eylemlerine kimseyi yönlendirmediğini belirterek şunları söyledi:

“Gezi’ye kimseyi yönlendirmedim, hiçbir oyuncuyu yönlendirmedim. Oyuncular orada olduğu için gittim. Çünkü basın oradaydı. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oyuncuların mitinge gittiği gibi. Ya da Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi. Türkiye Tek Yürek adlı kampanya düzenlendi. Akşam 7’den sabah 2’ye kadar oyuncularımın yanındaydım.”

Sağlık durumuna da değinen Barım, “Tespit edilmiş çok ağır bir kalp hastalığım, anevrizmam var. Kalbimde 6 ayrı hastalık teşhis edildi. Yeni bir anevrizma da tespit edildi. Sağlıklı yaşam koşullarına kavuşup olmam gereken ameliyatları bu koşullarda olmak istiyorum” dedi.

“SADECE 12 OYUNCU KATILDI”

Barım, 2013 yılında yönettiği ajansın 43 oyuncuyla çalıştığını belirterek şöyle devam etti:

“Sadece 12 oyuncu Gezi Parkı’na katılmış. 2025 İD İletişim web sayfası iddianameye eklenerek o dönem çalışmadığım diğer oyuncular da benim oyuncum gibi dosyaya eklenmiş. Gezi Parkı’na tek bir gün gittim. O gün oradaki oyuncuların büyük bir kısmı benimle çalışmıyordu. Tuba Büyüküstün, Onur Saylak, Can Bonomo gibi. Mesela Zerrin Tekindor benimle çalışmıyordu o dönemde. Şafak Sezer Gezi Parkı’ndaymış ama benimle çalışmıyordu… 43 oyuncuyla çalışıyormuşum, ekibim 10 kişilikmiş ama sadece 12 oyuncu gitmiş. Bu kadar başarılı bir menajerken sadece bu kadar oyuncu mu götürebilmişim?”
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