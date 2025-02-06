Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Barım soruşturmasında flaş gelişme! /06 Şubat 2025 17:35

Ayşe Barım soruşturmasında flaş gelişme!

Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanması sonrası yürütülen soruşturma genişliyor. 'Diriliş Ertuğrul'un senaristi Mehmet Bozdağ savcılığa ifade verdi.

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ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında dizi sektörü mercek altında tutulmaya devam ediliyor.

TRT 1'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.

NE OLMUŞTU?

"Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında 10 Ocak'ta soruşturma başlatılmıştı. Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturma kapsamında oyuncular Serenay Sarıkaya, Deniz Işın ve Nedim Saban ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi Direnişi'ne iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. Barım soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Barım'ın tutuklanması sonrası birçok oyuncu tekrar ifadeye çağrılmıştı.
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